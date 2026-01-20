UE está 'completamente comprometida' com segurança no Ártico, diz von der Leyen em Davos

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que, em relação à segurança do Ártico, a União Europeia (UE) está "completamente comprometida", em discurso no Fórum Econômico de Davos, nesta terça-feira, 20. Segundo ela, os europeus estão preparando a sua própria estratégia de segurança e reforçando posição para o Ártico.

Em relação à sinalização do presidente dos EUA, Donald Trump, de aplicar tarifas progressivas contra oito países europeus por conta da questão da Groenlândia, ela classificou como um "erro", especialmente considerando que são aliados históricos.