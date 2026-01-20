Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump põe a 'ordem internacional' em risco, denuncia ex-chefe da Otan

Trump põe a 'ordem internacional' em risco, denuncia ex-chefe da Otan

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os planos do presidente americano, Donald Trump, de anexar a Groenlândia colocam "a ordem internacional" em risco, afirmou o ex-secretário-geral da Otan Anders Fogh Rasmussen, em entrevista à AFP nesta terça-feira (20). 

O dinamarquês pediu aos europeus que "mudem sua estratégia" e "cheguem à conclusão de que as únicas coisas que Trump respeita são força, firmeza e unidade". 

"Chega de bajulação. Basta!", enfatizou.

del/ob-cjc/avl-jvb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar