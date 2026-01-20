Trump põe a 'ordem internacional' em risco, denuncia ex-chefe da Otan

Os planos do presidente americano, Donald Trump, de anexar a Groenlândia colocam "a ordem internacional" em risco, afirmou o ex-secretário-geral da Otan Anders Fogh Rasmussen, em entrevista à AFP nesta terça-feira (20).

O dinamarquês pediu aos europeus que "mudem sua estratégia" e "cheguem à conclusão de que as únicas coisas que Trump respeita são força, firmeza e unidade".