Trump: ninguém fez mais pela Otan do que eu; Conselho de Paz pode substituir as Nações Unidas

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 20, que ninguém fez mais pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) do que ele, além de afirmar que o grupo não trata os EUA "de forma justa", sem citar a questão da Groenlândia.

"Se eu não tivesse chegado, não haveria Otan agora. Teria ficado no monte de cinzas da história", comentou ele, em coletiva sobre balanço de seu primeiro ano no segundo mandato presidencial.