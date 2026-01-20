Trump diz que há 'animais violentos' em Minnesota e pede que ICE mostre rostos de 'criminosos'

O presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 20, que o Departamento de Segurança Interna e o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) devem começar a falar sobre os "assassinos e outros criminosos que estão capturando e retirando do sistema". Em publicação na rede Truth Social, o presidente americano afirmou que os agentes estão "salvando muitas vidas inocentes" e que há milhares de animais violentos" só no estado do Minnesota.

"Eles estão salvando muitas vidas inocentes! Há milhares de animais violentos só em Minnesota, e é por isso que as estatísticas de criminalidade em todo o país são as melhores já registradas", disse Trump.

Trump pediu para que os órgãos "mostrem os números, nomes e rostos dos criminosos violentos". "As pessoas começarão a apoiar os patriotas do ICE, em vez dos agitadores, anarquistas e provocadores altamente remunerados! Façam a América grande novamente", concluiu. O ICE confirmou na última sexta-feira, 16, a morte de um cidadão mexicano sob custódia da força no estado da Geórgia. O homem, identificado como Heber Sanchez Dominguez, de 34 anos, foi encontrado inconsciente em uma cela no Centro de Detenção Robert A. Deyton na última quarta, 14. A causa da morte é investigada. Sanchez estava sob custódia há seis dias e aguardava uma audiência em um escritório do Departamento de Justiça. A equipe médica o encontrou nas primeiras horas da manhã, "enforcado pelo pescoço e inconsciente", informou a polícia de imigração. Após tentativas de reanimação, ele foi transferido para um hospital, onde foi declarado morto uma hora depois.