Trump divulga conversa em que secretário-geral da Otan o elogia por postura em conflitos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta terça-feira (20) um trecho de uma mensagem em que o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, o teria elogiado pela postura adotada nos conflitos na Síria, na Faixa de Gaza e na Ucrânia.
"Sr. Presidente, querido Donald - O que você conseguiu na Síria hoje é incrível. Eu usarei meu engajamento com a mídia em Davos para ressaltar seu trabalho lá, em Gaza e na Ucrânia", teria dito Rutte, segundo um print da conversa publicado por Trump na rede Truth Social. "Estou empenhado em encontrar um caminho adiante na Groenlândia."
Pouco antes, na mesma rede, Trump revelou que teve uma conversa com Rutte e que combinou uma série de reuniões em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial, para discutir a questão da Groenlândia.
Na publicação em que revelou a mensagem, Trump agradeceu a Rutte.