Trump divulga conversa em que secretário-geral da Otan o elogia por postura em conflitos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta terça-feira (20) um trecho de uma mensagem em que o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, o teria elogiado pela postura adotada nos conflitos na Síria, na Faixa de Gaza e na Ucrânia.

"Sr. Presidente, querido Donald - O que você conseguiu na Síria hoje é incrível. Eu usarei meu engajamento com a mídia em Davos para ressaltar seu trabalho lá, em Gaza e na Ucrânia", teria dito Rutte, segundo um print da conversa publicado por Trump na rede Truth Social. "Estou empenhado em encontrar um caminho adiante na Groenlândia."