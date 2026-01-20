Trump critica Reino Unido por abrir mão de ilha que abriga base militar americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Reino Unido pela devolução da Ilha de Diego Garcia à antiga colônia inglesa de Ilhas Maurício, no Oceano Índico, "sem motivo algum". Diego Garcia abriga uma base militar americana, que Trump classificou como vital. "Não há dúvida de que China e Rússia notaram este ato de total fraqueza", escreveu Trump na rede Truth Social, nesta terça-feira, 20.

China e Rússia "são potências Internacionais que apenas reconhecem a FORÇA", prosseguiu. E é pelo uso da força que "os Estados Unidos da América, sob minha liderança, são agora, apenas um ano depois da posse de Trump, respeitados como nunca", afirmou o líder americano.