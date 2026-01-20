Trump considera envolver opositora Machado na transição venezuelana após receber medalha do Nobel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (20) que "adoraria" envolver a líder opositora María Corina Machado na transição na Venezuela após a queda de Nicolás Maduro. Trata-se de uma guinada na postura de Trump, que chegou a ser agraciado com o gesto da opositora de lhe entregar a medalha do prêmio Nobel da Paz que ela recebeu em dezembro passado.

É "uma mulher incrivelmente gentil que fez algo realmente incrível", disse o mandatário a jornalistas. "Estamos conversando com ela, talvez possamos envolvê-la de alguma forma, eu adoraria."

Até agora, Machado havia sido deixada de lado dos planos de Trump, que cultivou nos últimos dias uma relação com Delcy Rodríguez, herdeira da Venezuela pós-Maduro. Rodríguez firmou acordos energéticos com os Estados Unidos, comprometeu-se a libertar presos políticos e iniciou aproximações para retomar as relações, rompidas desde 2019. A presidente interina informou os primeiros 300 milhões de dólares provenientes da venda de petróleo venezuelano por parte dos Estados Unidos. Esse ingresso será injetado no mercado cambial para estabilizar a moeda volátil.

Ela também nomeou um novo czar para a captação de investimentos internacionais, ao mesmo tempo em que faz acenos a petroleiras americanas para que invistam no país. Trump também falou por telefone com Delcy Rodríguez, a quem qualificou como "formidável". - "Uma rota" -

Maduro foi deposto em 3 de janeiro durante uma incursão americana na Venezuela, que incluiu bombardeios em Caracas e regiões próximas. O governante chavista foi detido e transferido, junto com sua esposa, Cilia Flores, para Nova York para enfrentar um julgamento por narcotráfico. Machado estava fora da Venezuela no dia do ataque. Depois de passar mais de um ano na clandestinidade, ela fugiu do país em uma operação hollywoodiana para receber o prêmio Nobel em Oslo no dia 10 de dezembro.

Chegou atrasada, mas conseguiu saudar apoiadores e iniciar uma agenda internacional, que incluiu a visita a Trump em 15 de janeiro na Casa Branca. Foi nesse encontro que lhe entregou sua medalha do Nobel. Machado também se reuniu com congressistas americanos e, nesta terça-feira, com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.