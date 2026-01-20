Trem colide em muro caído nos trilhos e deixa vários feridos na Catalunha

Um trem suburbano se chocou nesta terça-feira (20) contra um muro de contenção que caiu sobre a linha férrea na província de Barcelona, deixando várias pessoas feridas, informou a Defesa Civil da região espanhola da Catalunha.

"Um muro de contenção caiu sobre os trilhos provocando uma colisão com um trem de passageiros", indicou a Defesa Civil na rede social X, especificando que os serviços de emergência estão "prestando atendimento aos feridos" neste acidente ocorrido perto do município de Gelida, a cerca de 40 km de Barcelona.