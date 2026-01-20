Tottenham vence Dortmund (2-0) e sobe para 4º na Champions

O Tottenham deu um alívio ao seu técnico Thomas Frank nesta terça-feira (20) ao vencer por 2 a 0 o Borussia Dortmund, que jogou com um a menos durante a maior parte do jogo, e subiu para a quarta posição na classificação da Liga dos Campeões. A posição de Frank parecia insustentável após a revolta dos torcedores com a derrota no último sábado por 2 a 1 em casa para o West Ham, time que luta contra o rebaixamento na Premier League.

No entanto, o dinamarquês ganhou um fôlego e seus jogadores conquistaram a primeira vitória como mandante desde o dia 9 de dezembro, acalmando as especulações sobre seu futuro, pelo menos por alguns dias.

Cristian Romero e Dominic Solanke marcaram no primeiro tempo, antes e depois da expulsão de Daniel Svensson. Uma vitória contra o Eintracht Frankfurt na última rodada da fase de liga da Champions, na próxima semana, deve garantir ao Tottenham uma vaga entre os oito melhores e a classificação direta para as oitavas de final. O Dortmund, por outro lado, parece destinado a ter que se classificar através da repescagem.

Frank só conquistou duas vitórias em casa na Premier League e viu o Tottenham despencar para a 14ª posição na tabela, apesar de um início promissor sob o comando do ex-técnico do Brentford. Na Liga dos Campeões, a história é diferente, com quatro vitórias em quatro jogos em Londres. Atormentado por lesões e suspensões, Frank fez cinco alterações na equipe após a derrota para o West Ham e foi recompensado com uma atuação muito melhor.

O Dortmund teve dificuldades durante toda a partida para conter a ameaça de Wilson Odobert e Pedro Porro pela direita, com o primeiro dando assistência para os dois gols. O primeiro gol surgiu de um escanteio, quando Odobert cruzou a bola para a área e Romero finalizou de perto. O mau início dos alemães piorou quando o VAR interveio e recomendou que a entrada imprudente de Svensson em Odobert fosse punida com cartão vermelho, em vez de amarelo, logo aos 26 minutos.

A temporada de Solanke, marcada por lesões, contribuiu significativamente para as dificuldades de sua equipe. O jogador da seleção inglesa foi titular pela primeira vez sob o comando de Frank e marcou seu primeiro gol na temporada, embora de forma um tanto fortuita, já que o cruzamento de Odobert desviou em suas pernas e entrou no gol. O Dortmund havia perdido apenas uma vez em 12 jogos desde sua última partida na Inglaterra – uma derrota de 4 a 1 para o Manchester City em novembro.