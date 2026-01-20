Técnico Liam Rosenior se diz confiante na permanência de Enzo Fernández no Chelsea

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, afirmou que espera que o meio-campista argentino Enzo Fernández permaneça no time inglês, apesar dos rumores de interesse de outros clubes, incluindo o Real Madrid. "Quando você é um jogador de classe mundial, sempre haverá especulações que você não pode controlar", disse Rosenior na véspera da partida dos 'Blues' pela Liga dos Campeões contra o Pafos.

"Enzo tem sido excepcional e fiquei muito satisfeito com o que ele fez no sábado, com a dedicação que mostrou mesmo estando indisposto. Ele é jogador do Chelsea, é muito importante para mim e espero que tenhamos uma relação de sucesso juntos, tanto a curto quanto a longo prazo", acrescentou.