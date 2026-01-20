Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico Liam Rosenior se diz confiante na permanência de Enzo Fernández no Chelsea

Autor AFP
Tipo Notícia

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, afirmou que espera que o meio-campista argentino Enzo Fernández permaneça no time inglês, apesar dos rumores de interesse de outros clubes, incluindo o Real Madrid. 

"Quando você é um jogador de classe mundial, sempre haverá especulações que você não pode controlar", disse Rosenior na véspera da partida dos 'Blues' pela Liga dos Campeões contra o Pafos. 

"Enzo tem sido excepcional e fiquei muito satisfeito com o que ele fez no sábado, com a dedicação que mostrou mesmo estando indisposto. Ele é jogador do Chelsea, é muito importante para mim e espero que tenhamos uma relação de sucesso juntos, tanto a curto quanto a longo prazo", acrescentou.

O campeão mundial argentino de 25 anos esteve ausente do treino na segunda-feira devido a uma doença que afetou vários jogadores. 

Rosenior assumiu o cargo no lugar de Enzo Maresca no início deste mês e, em sua primeira partida na Liga dos Campeões, pode garantir pelo menos uma vaga nos playoffs se a equipe londrina derrotar o atual campeão cipriota. 

Além disso, Rosenior confirmou neste sábado que o zagueiro francês Axel Disasi foi reintegrado ao elenco após vários meses afastado da equipe, por não fazer parte dos planos de Maresca.

