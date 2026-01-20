Suprema Corte dos EUA questiona lei do Havaí sobre porte de armas

A Suprema Corte dos Estados Unidos parecia, nesta terça-feira (20), inclinada a invalidar uma lei do Havaí que proíbe o porte de armas de fogo em propriedades privadas abertas ao público, como lojas ou restaurantes. Uma maioria dos magistrados do mais alto tribunal americano, dominado por juízes conservadores, mostrou-se cética em relação à lei do Havaí, considerando-a uma "violação do direito constitucional de portar armas".

A norma exige o consentimento explícito dos proprietários dos estabelecimentos para que seja possível entrar com uma arma oculta quando se trata de uma propriedade privada aberta ao público.

A Suprema Corte ampliou os direitos relacionados às armas em uma decisão de 2022 e, em geral, tem favorecido os proprietários de armas. Outros quatro estados governados por democratas — Califórnia, Maryland, Nova Jersey e Nova York — possuem leis semelhantes, que colocam os direitos dos donos desses estabelecimentos acima dos direitos dos proprietários de armas. "Nossa tradição nacional é permitir o porte em estabelecimentos privados abertos ao público", disse aos juízes Alan Beck, advogado que representa os proprietários de armas que contestam a lei estadual.

Beck acusou o Havaí de "passar por cima" do direito garantido na Segunda Emenda de "possuir e portar armas". O juiz Samuel Alito, um dos seis conservadores no tribunal de nove membros, afirmou que a lei do Havaí relegava "a Segunda Emenda a um status de segunda classe". O Departamento de Justiça do governo de Donald Trump apoia a contestação. Sua representante perante a corte, a subprocuradora-geral Sarah Harris, afirmou que a lei do Havaí transforma a "propriedade aberta ao público, como um posto de gasolina, no equivalente à casa de alguém".