Super-ricos têm cada vez mais poder político e midiático

Os super-ricos do mundo aumentaram a riqueza conjunta em 81% desde 2020 e, além disso, acumulam cada vez mais poder político e midiático, o que lhes permite "moldar as normas que regem nossa economia e sociedade em benefício próprio", advertiu a ONG de ajuda humanitária Oxfam em relatório publicado na segunda-feira (19/01). O documento veio a público por ocasião do Fórum Econômico de Davos, que começa também nesta segunda na Suíça. De acordo com a Oxfam, em 2025 havia 3 mil pessoas com fortunas superiores a 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,3 bilhões).

No ano passado, a soma das fortunas desses super-ricos cresceu 2,5 bilhões de dólares (cerca de R$ 13,40 bilhões), o que equivale a toda a riqueza em posse da metade mais pobre do planeta, composta por 4,1 bilhões de pessoas.

A fortuna somada de todos os super-ricos chega a 18,3 trilhões de dólares – quase R$ 100 trilhões. O relatório se baseou em dados de várias fontes, como estimativas da revista Forbes sobre a fortuna dos bilionários e dados do Banco Mundial e o relatório sobre riqueza do banco UBS. De acordo com a Oxfam, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, ganha em quatro segundos o mesmo que uma pessoa comum ganha em um ano. Para diminuir sua fortuna, ele teria que doar mais de 4,5 mil dólares (R$ 24 mil) por segundo. "Os bilionários ganham em média 6 mil dólares durante um cochilo de 20 minutos", diz o relatório da organização.

Concentração de riqueza e poder político O crescimento da riqueza dos bilionários se acelerou com a chegada de Donald Trump ao poder dos Estados Unidos. O republicano reduziu os impostos aos super-ricos, reduziu a pressão fiscal internacional sobre as grandes corporações e limitou tentativas que buscavam frear o poder dos monopólios. A concentração simultânea de riqueza e poder político nas mesmas mãos "não é invisível: ocorre com total impunidade, diante dos nossos olhos, e ao vivo", observou Franc Cortada, diretor da Oxfam. Além de concentrar poder político, essa elite formada pelos super-ricos tem um controle cada vez mais sobre os meios de comunicação, incluindo as redes sociais, "sem que a maioria dos governos tenham conseguido colocar um freio nisso". Esse movimento tem consequência direta sobre a saúde das democracias, acrescenta Cortada.

"Os bilionários estão usando a riqueza e o poder deles para moldar a opinião pública, influenciar o debate público e até mesmo mudar o curso político. Eles não compram apenas iates, compram até mesmo democracias, alimentando o discurso de ódio e a polarização política", diz o diretor da Oxfam. Essa percepção é compartilhada por outro estudo, a World Values Survey, realizado em 66 países, na qual quase metade dos entrevistados afirmou acreditar que os mais ricos "compram as eleições" em seus respectivos países. Retrocesso de liberdades e direitos Esse movimento de concentração de riqueza produz também um retrocesso em liberdades e direitos, que leva um quarto dos países do mundo a passar por um deterioramento democrático.