Sinner avança à segunda rodada do Aberto da Austrália após desistência de Gaston

O número dois do mundo, Jannik Sinner, bicampeão do Aberto da Austrália, avançou para a segunda rodada nesta terça-feira (20), graças à desistência de seu adversário, o francês Hugo Gaston (número 93 do ranking), depois de dois sets. O italiano de 24 anos vencia por 6-2 e 6-1 quando Gaston abandonou a partida. Gaston havia caído durante o primeiro set ao tentar alcançar uma bola curta de Sinner e solicitou atendimento de um fisioterapeuta no final do set, que lhe deu um comprimido, embora a natureza exata da lesão não tenha sido imediatamente esclarecida.

"Percebi que ele não estava sacando com muita velocidade, principalmente no segundo set", comentou Sinner em sua entrevista pós-jogo na quadra central.

"Estou muito feliz por me classificar, por estar de volta a este lugar que aprecio muito, mas não era assim que eu queria vencer esta partida", acrescentou o número 2. O próximo adversário de Sinner será o australiano James Duckworth (88º), que eliminou o croata Dino Prizmic (127º). Em sua primeira partida oficial da temporada, o quatro vezes campeão de Grand Slam demorou um pouco para encontrar seu ritmo, tendo que salvar três break points logo no primeiro game.

Mas, depois de conseguir quebrar o saque de Gaston no sexto game, que foi particularmente disputado, Sinner mostrou todo o seu potencial e venceu os sete games seguintes consecutivamente. Pouco depois de vencer seu único game em um segundo set de amplo domínio do italiano, o francês sinalizou ao seu adversário que estava desistindo da partida, após pouco mais de uma hora de jogo. Invicto desde sua desistência no início de outubro, na terceira rodada do Masters 1000 de Xangai, o número 2 do mundo estendeu sua sequência de vitórias para 16 consecutivas nesta terça-feira e se juntou ao número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev (3º) e Novak Djokovic (4º) na segunda rodada do Australian Open.