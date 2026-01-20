Presidente eleito de Chile nomeia ex-advogados de Pinochet como ministros

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, indicou nesta terça-feira (20) dois ex-advogados do ditador Augusto Pinochet como seus futuros ministros de Defesa e Justiça e Direitos Humanos. O líder do Partido Republicano, de extrema direita, que assumirá o poder em 11 de março, já declarou publicamente sua admiração por Pinochet, cujo regime foi responsável pelo assassinato e desaparecimento de mais de 3.000 opositores entre 1973 e 1990.

Em uma cerimônia em Santiago, Kast apresentou os nomes de seu próximo gabinete, entre os quais figuram Fernando Barros, de 68 anos, como chefe de Defesa, e Fernando Rabat, 53, como ministro da Justiça e dos Direitos Humanos.

Ambos fizeram parte da equipe de advogados do falecido ditador. Fernando Barros liderou a defesa de Pinochet enquanto ele esteve detido em Londres em 1998, a pedido da Justiça espanhola, que buscava sua extradição para julgá-lo por crimes de lesa-humanidade. Rabat, por sua vez, representou o general em um caso de desvio de recursos públicos. Pinochet morreu em 2006, aos 91 anos, sem ser condenado por nenhuma dessas acusações.