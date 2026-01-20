Presidente do Paraguai agradece a Trump por acordo UE-Mercosul

Em entrevista à DW, Santiago Peña diz que as tarifas impostas pelo americano "assustaram" os europeus e ajudaram a concretizar o tratado comercial. Ele também ressalta o papel de Lula nas negociações.O presidente do Paraguai, Santiago Peña, elogiou o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul como uma "grande conquista" e afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump , estava entre os que deveriam ser agradecidos por impulsionar a concretização do pacto, após décadas de negociações. "Um grande agradecimento ao presidente Trump, é claro, porque ele veio com essa nova agenda sobre tarifas, o que assustou muitos países europeus. Então, eles acharam que seria bom assinar um acordo com outras regiões", disse Peña à DW em Assunção, neste sábado (17/01). "Não podemos nos esquecer do presidente Lula da Silva , presidente do Brasil", acrescentou Peña. "Nos últimos 25 anos, tivemos essa disputa entre o Brasil e a Argentina, e quando a Argentina era a favor, o Brasil era contra. E quando o Brasil era a favor, a Argentina era contra", disse ele. "Agora chegamos a um ponto em que o presidente Lula assumiu isso como um projeto especial para ele e para o presidente [argentino] Milei, com uma agenda econômica muito aberta e livre – o que se encaixa muito bem com o acordo de livre comércio." Europa "esqueceu" a América do Sul no passado Peña disse esperar que o amplo pacto seja uma oportunidade para a UE "redescobrir a América do Sul". "Nos últimos 30 anos, a Europa se concentrou tanto no processo de integração da União Europeia que se esqueceu deste continente", afirmou. O acordo continua impopular entre os agricultores europeus e a França, peso-pesado da UE, e poderá enfrentar um teste decisivo quando os eurodeputados votarem o pacto ainda este ano. Questionado sobre possíveis atrasos da UE, Peña listou outros potenciais parceiros comerciais para o Mercosul, incluindo Japão, Indonésia, Vietnã e Canadá. "Os países do Mercosul estão mais do que dispostos a se integrar ao mundo inteiro", disse ele. Captura de Maduro: "Não vemos outra alternativa" As reações à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos EUA variaram bastante entre os países do Mercosul. "Não vemos outra alternativa para o que aconteceu. Quero dizer, a incursão dos EUA e a captura de Maduro", disse Peña à DW. "Agora precisamos entender que os prisioneiros precisam ser libertados. As pessoas que estavam exiladas precisam retornar, e deve haver um caminho claro para o retorno da democracia à Venezuela." Peña disse que entende a condenação de muitos países às ações dos EUA, mas afirmou que a própria experiência do Paraguai com ditaduras passadas influenciou seu ponto de vista. "O que aprendemos com a nossa própria história é que ditadores não saem do poder com panfletos e manifestações nas ruas." Autor: Rosie Birchard