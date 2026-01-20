Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso no Fórum Econômico Mundial?

Autor Agência Estado
O presidente francês, Emmanuel Macron, chamou atenção nesta quinta-feira, 20, ao discursar no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, usando óculos escuros com lentes azuis. Durante a fala, Macron afirmou que não é hora de "novo imperialismo ou novo colonialismo", em referência ao presidente americano Donald Trump.

Apesar da fala sobre o presidente dos Estados Unidos, foram os óculos de sol que chamaram a atenção do público. Nas redes sociais, o francês recebeu diversos comentários sobre o acessório, chegando a ser comparado com o ator Tom Cruise.

Segundo o jornal Le Parisien, o Palácio do Eliseu informou que o presidente usa os óculos devido a um "pequeno vaso sanguíneo do olho que sangrou. Totalmente benigno".

O presidente francês apareceu na última quinta-feira, 15, com o olho direito vermelho, durante sua visita às Forças Armadas na base aérea estratégica de Istres. Antes de iniciar sua fala, Macron pediu desculpas pela aparência e afirmou ser "algo sem importância".

"Peço que desculpem a aparência desagradável do meu olho. É apenas algo sem importância. Vejam isso simplesmente como uma referência ao olho do tigre. Para aqueles que conhecem a referência, é um sinal de determinação", disse.

