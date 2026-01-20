Por que Macron usou óculos escuros durante discurso no Fórum Econômico Mundial?
O presidente francês, Emmanuel Macron, chamou atenção nesta quinta-feira, 20, ao discursar no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, usando óculos escuros com lentes azuis. Durante a fala, Macron afirmou que não é hora de "novo imperialismo ou novo colonialismo", em referência ao presidente americano Donald Trump.
Apesar da fala sobre o presidente dos Estados Unidos, foram os óculos de sol que chamaram a atenção do público. Nas redes sociais, o francês recebeu diversos comentários sobre o acessório, chegando a ser comparado com o ator Tom Cruise.
Segundo o jornal Le Parisien, o Palácio do Eliseu informou que o presidente usa os óculos devido a um "pequeno vaso sanguíneo do olho que sangrou. Totalmente benigno".
O presidente francês apareceu na última quinta-feira, 15, com o olho direito vermelho, durante sua visita às Forças Armadas na base aérea estratégica de Istres. Antes de iniciar sua fala, Macron pediu desculpas pela aparência e afirmou ser "algo sem importância".
"Peço que desculpem a aparência desagradável do meu olho. É apenas algo sem importância. Vejam isso simplesmente como uma referência ao olho do tigre. Para aqueles que conhecem a referência, é um sinal de determinação", disse.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente