Por que Macron usou óculos escuros durante discurso no Fórum Econômico Mundial?

O presidente francês, Emmanuel Macron, chamou atenção nesta quinta-feira, 20, ao discursar no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, usando óculos escuros com lentes azuis. Durante a fala, Macron afirmou que não é hora de "novo imperialismo ou novo colonialismo", em referência ao presidente americano Donald Trump.

Apesar da fala sobre o presidente dos Estados Unidos, foram os óculos de sol que chamaram a atenção do público. Nas redes sociais, o francês recebeu diversos comentários sobre o acessório, chegando a ser comparado com o ator Tom Cruise.