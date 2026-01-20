Pinguins da Antártida antecipam temporada reprodutiva por mudanças climáticas

Os pinguins da Antártida estão antecipando sua temporada reprodutiva a um ritmo sem precedentes devido às mudanças climáticas, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (20) no periódico Journal of Animal Ecology. A pesquisa internacional analisou uma década de observações e detectou uma mudança extraordinária nos padrões reprodutivos dos pinguins, estreitamente vinculados ao aumento das temperaturas no continente gelado, informou o principal autor do estudo, o espanhol Ignacio Juárez Martínez.

A reprodução dos pinguins está fortemente vinculada à disponibilidade de comida, e a diminuição do gelo marinho tem tornado as áreas de caça e os locais de nidificação mais acessíveis durante mais tempo ao longo do ano.

Os cientistas esperavam que a reprodução se antecipasse sutilmente, mas ficaram "muito surpresos tanto pela magnitude quanto pela rapidez da antecipação", disse Juárez Martínez à AFP. "A magnitude da mudança é tal que, na maioria das zonas, os pinguins já se reproduzem antes que em qualquer registro histórico conhecido", acrescentou o pesquisador da Universidade de Oxford e da Universidade Oxford Brookes. Para este estudo, os cientistas observaram, entre 2012 e 2022, zonas de nidificação de pinguins-papua, pinguins-de-barbicha e pinguins-de-adélia, mediante dezenas de câmeras instaladas em colônias de toda a Antártida.

A maior mudança foi observada entre os pinguins-papua, que anteciparam sua temporada reprodutiva em 13 dias em média em dez anos, e até em 24 dias em algumas colônias. Segundo os pesquisadores, trata-se da mudança mais rápida na temporada reprodutiva observada até agora em qualquer ave e, possivelmente, em qualquer vertebrado. Os pinguins-de-adélia e pinguins-de-barbicha também anteciparam sua temporada reprodutiva, em cerca de dez dias, em média.

- Vencedores e perdedores - A Antártida é uma das regiões que aquece mais rapidamente no mundo, e no ano passado as temperaturas médias anuais atingiram máximos históricos, segundo o observatório europeu Copernicus. Os cientistas ainda não compreendem totalmente os mecanismos exatos através dos quais o aumento das temperaturas afeta o comportamento dos pinguins.

Tradicionalmente, as três espécies escalonavam suas temporadas reprodutivas, mas a antecipação atual está provocando sobreposições, o que aumenta a disputa por comida e por espaços de nidificação sem neve. Este fenômeno beneficia os pinguins-papua, coletores naturais mais adaptados a condições mais temperadas, e prejudica os pinguins-de-barbicha e os pinguins-de-adélia. "Já observamos como os papua ocupam ninhos que antes pertenciam aos adélia ou aos barbicha", apontou Juárez Martínez.