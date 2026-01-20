Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo tem alta ante interrupção da produção no Cazaquistão

Autor AFP
Tipo Notícia

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (20) diante de interrupções na produção no Cazaquistão e dos temores de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a Europa, no contexto das intenções de Donald Trump de comprar a ilha dinamarquesa da Groenlândia.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em março subiu 1,53%, para 64,92 dólares.

Seu equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, avançou 1,51%, para 60,34 dólares.

"O mercado reage aos acontecimentos no Cazaquistão, onde vários incêndios provocaram problemas de produção", afirmou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

A empresa Tengizchevroil "interrompeu temporariamente a produção em seus campos de Tengiz e Korolev depois que dois incêndios foram registrados em geradores elétricos", precisaram os analistas do ING, ao indicar que o produtor extraiu cerca de 890 mil barris por dia desses locais nos primeiros nove meses de 2025.

As tensões entre Washington e Bruxelas se intensificaram durante o fim de semana, depois que Trump ameaçou oito países europeus com novas tarifas alfandegárias até que os Estados Unidos anexem a Groenlândia.

O dólar se enfraqueceu após essas declearações, "o que pode levar as pessoas a comprar petróleo", observou Lipow.

eua

