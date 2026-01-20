Países da OEA 'devem escutar seu povo' e apoiar transição na Venezuela, diz Machado

Os países da Organização de Estados Americanos (OEA) devem escutar seus povos, que apoiam a transição política na Venezuela, declarou, nesta terça-feira (20), a líder opositora venezuelana, María Corina Machado, após se reunir com o secretário-geral da entidade, Albert Ramdin. A OEA tem se mostrado dividida sobre a crise venezuelana, após a deposição e captura do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, em 3 de janeiro. Os dois agora aguardam julgamento por tráfico de drogas em Nova York.

"Este é um momento no qual absolutamente todos os países que são Estados-membros da OEA devem escutar seu povo, porque eu sei que os povos deste hemisfério nos acompanham", disse a jornalistas Machado, prêmio Nobel da Paz, após o encontro com Ramdin.

"Tem alguns que, por razões políticas, têm sido mais relutantes, (mas) é o momento de agir", acrescentou. Machado visitou a sede da OEA como parte de sua agenda de encontros em Washington, onde na quinta-feira passada entregou sua medalha do Nobel ao presidente Donald Trump, em agradecimento por seu apoio. O Conselho Permanente da OEA, órgão executivo da organização, se reunirá, nesta terça-feira, para abordar a situação dos presos políticos venezuelanos, que o governo da atual presidente interina, Delcy Rodríguez, vem libertando pouco a pouco desde que assumiu o poder, após a captura de Maduro por forças americanas.

Machado assegurou ter encontrado uma posição "muito racional, sensata e prudente" no secretário-geral da OEA. "Mais que olhar para trás, sobre o ocorrido anteriormente ou o que representou o 3 de janeiro, estamos nesta situação em que há um processo, um caminho pela frente para a reinstitucionalização e a democracia", disse a líder opositora. Ramdin reiterou a disponibilidade da organização regional para enviar especialistas que facilitem a mediação, a convocação de eleições e a libertação de presos por motivos políticos.