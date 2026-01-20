Outro país reivindicará o controle da Groenlândia se EUA não o fizerem, diz secretário em Davos

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que outro país irá reivindicar o controle da Groenlândia se os EUA não o fizerem, e que os americanos "correm riscos" se isso se concretizar. A declaração foi dada em participação do secretário em painel no Fórum Econômico Mundial de Davos, nesta terça-feira (20). Os comentários ecoam fala do presidente Donald Trump, que tem alegado o risco de Rússia e China tomarem o território como argumento para que os EUA o façam - sob críticas da China.

Segundo ele, Trump possui "uma visão firme" sobre a segurança do Hemisfério Ocidental."Trump acredita que a Groenlândia é essencial para o escudo antimíssil Domo Dourado e acredita verdadeiramente que a ilha deva ser parte dos EUA", disse.