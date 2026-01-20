Outro país reivindicará o controle da Groenlândia se EUA não o fizerem, diz secretário em Davos
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que outro país irá reivindicar o controle da Groenlândia se os EUA não o fizerem, e que os americanos "correm riscos" se isso se concretizar. A declaração foi dada em participação do secretário em painel no Fórum Econômico Mundial de Davos, nesta terça-feira (20). Os comentários ecoam fala do presidente Donald Trump, que tem alegado o risco de Rússia e China tomarem o território como argumento para que os EUA o façam - sob críticas da China.
Segundo ele, Trump possui "uma visão firme" sobre a segurança do Hemisfério Ocidental."Trump acredita que a Groenlândia é essencial para o escudo antimíssil Domo Dourado e acredita verdadeiramente que a ilha deva ser parte dos EUA", disse.
Dentre outros conflitos, Bessent voltou a alegar que a Europa segue com a compra de petróleo da Rússia, "financiando a guerra", assim como a Índia - ainda que em menores quantidades.
Em relação às tarifas comerciais impostas desde abril do ano passado, o secretário disse que o instrumento foi utilizado para negociações, exemplificando com a questão do fentanil e com a China e o México, e considerou "improvável" a Suprema Corte dos EUA derrubar "a principal política econômica de Trump", enquanto aguarda resultados que podem tornar a política tarifária republicana ilegal.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente