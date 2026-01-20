Macron quer sediar reunião do G7 em Paris para debater sobre a Groenlândia, afirma Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou, na madrugada desta terça-feira, 20, uma mensagem privada enviada pelo presidente Emmanuel Macron, onde o francês se oferece para organizar uma cúpula do G7 na quinta-feira, 22, em Paris, para debater a questão da Groenlândia. A informação foi confirmada pela assessoria do presidente francês.

No encontro, estariam presentes ainda ucranianos, dinamarqueses, sírios e russos. A reunião aconteceria após a cúpula em Davos, anunciada pelo mais cedo também pelo americano, que deve contar com a presença de representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).