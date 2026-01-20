Louis Vuitton é destaque no 1º dia da Semana de Moda masculina de Paris

A Semana de Moda masculina começa nesta terça-feira (20), com o desfile de Pharrell Williams para a Louis Vuitton como destaque do dia, em uma edição que promete ser menos espetacular que a anterior, marcada por mudanças de criadores nas principais marcas. A jovem estilista francesa Jeanne Friot, conhecida por sua moda inclusiva, sem gênero e comprometida, abrirá a semana com sua apresentação da coleção Outono/Inverno 2026 no Théâtre du Rond-Point, próximo aos Champs Élysees.

"É uma alegria e um estresse bem peculiares", disse à AFP a estilista de 30 anos, que participa pela primeira vez da programação oficial da semana de moda.

Após o desfile de Friot, haverá apresentações da marca francesa Études Studio e da japonesa Auralee, e o dia será encerrado com o desfile de Louis Vuitton, que certamente contará com a presença de muitas estrelas. Em junho, o artista americano Pharrell Williams apresentou sua coleção no Centro Pompidou, diante de celebridades como Beyoncé, seu marido Jay-Z e Bradley Cooper. Desta vez, o estilista e músico apresentará sua proposta para o próximo inverno na Fundação Louis Vuitton. Durante seis dias, 66 marcas apresentarão suas novas coleções em 36 desfiles e 30 apresentações, em uma edição que promete ser menos espetacular do que a de 2025, devido às diversas mudanças na direção artística de renomadas marcas de moda.

Muitos especialistas consideraram a Semana de Moda feminina de outubro "histórica", com as estreias de estilistas como Matthieu Blazy para a Chanel e Jonathan Anderson para a linha feminina da Dior. Nesta nova edição, "estamos entrando em uma fase com menos desafios e expectativas", segundo Marc Beaugé, editor da revista francesa L'Étiquette. A Dior apresentará sua coleção masculina na quarta-feira, assinada pela segunda vez por Anderson, após o estilista norte-irlandês, de 41 anos, ter recebido críticas positivas por sua coleção de verão em junho e uma recepção mais moderada por sua primeira linha feminina em outubro.

Outros destaques incluem a despedida de Véronique Nichanian da Hermès após 37 anos à frente da linha masculina, e a proposta do americano de raízes mexicanas Willy Chavarria, ativista e defensor dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQIA+. A espanhola Sonia Carrasco, cujas criações foram usadas pela cantora Rosalía durante a promoção de seu novo álbum "Lux", está incluída no calendário oficial pela primeira vez, na categoria "apresentação". Esta edição também apresenta duas ausências notáveis: a marca espanhola Loewe, que apresentaria sua primeira coleção masculina assinada pelos americanos Jack McCollough e Lazaro Hernandez, e a Saint Laurent, que retornou ao calendário oficial em junho, mas desde então desapareceu novamente.