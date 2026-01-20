Kim Jong-un demite vice-premiê alegando 'incompetência'

O líder norte-coreano Kim Jong-un demitiu o vice-premiê, Yang Sung Ho, devido a problemas em um projeto de modernização de uma fábrica, em uma medida para reforçar a disciplina entre os funcionários e pressioná-los a apresentar melhores resultados antes do próximo congresso do Partido dos Trabalhadores.

A conferência será a primeira desse tipo em cinco anos, é um dos maiores espetáculos de propaganda da Coreia do Norte e tem como objetivo revisar projetos passados, estabelecer novas prioridades políticas e econômicas e reorganizar o quadro de funcionários.