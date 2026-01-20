Kim Jong-un demite vice-premiê alegando 'incompetência'
O líder norte-coreano Kim Jong-un demitiu o vice-premiê, Yang Sung Ho, devido a problemas em um projeto de modernização de uma fábrica, em uma medida para reforçar a disciplina entre os funcionários e pressioná-los a apresentar melhores resultados antes do próximo congresso do Partido dos Trabalhadores.
A conferência será a primeira desse tipo em cinco anos, é um dos maiores espetáculos de propaganda da Coreia do Norte e tem como objetivo revisar projetos passados, estabelecer novas prioridades políticas e econômicas e reorganizar o quadro de funcionários.
Em um discurso proferido na segunda-feira, 19, que marcou a conclusão da primeira fase do plano de modernização do complexo, Kim afirmou que o projeto sofreu "um prejuízo econômico considerável" devido à "irresponsabilidade e incompetência" de funcionários.
Kim disse que já havia criticado Yang por questões relacionadas durante uma reunião do partido em dezembro e que o observava atentamente, mas constatou que ele não demonstrava qualquer senso de responsabilidade, segundo a KCNA.
"Para usar uma linguagem mais simples e figurativa, ele era como uma cabra puxando uma carroça de bois. Devemos encarar isso como um erro incidental em nosso processo de nomeação de pessoal", disse Kim. "Poderíamos esperar que uma cabra puxasse uma carroça para um boi?"Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente