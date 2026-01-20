Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jimmy Butler sofre lesão grave e vai desfalcar Warriors no restante da temporada

Autor AFP
Jimmy Butler, jogador fundamental do Golden State Warriors, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, o que encerra sua temporada na NBA, informou a ESPN nesta terça-feira (20). 

Butler, de 36 anos, se machucou na segunda-feira durante o terceiro quarto da partida da temporada regular contra seu ex-time, o Miami Heat, a quem os Warriors venceram por 135 a 112. 

Após deixar a quadra, ele passou por uma ressonância magnética que confirmou a ruptura do ligamento no joelho direito, encerrando sua temporada com a franquia californiana, segundo a ESPN. 

O Golden State, time liderado pelo astro Stephen Curry, ocupa atualmente a oitava posição na Conferência Oeste e luta por uma vaga direta nos playoffs. O último título da NBA conquistado pela equipe foi em 2022. 

Seis vezes All-Star em sua carreira, Butler se juntou ao Golden State há um ano, após uma longa disputa contratual com o Miami Heat. 

Nesta temporada, ele estava com médias de mais de 30 minutos de jogo e 20 pontos por partida. Ele brilhou na última quinta-feira, contribuindo significativamente com 32 pontos para a vitória dos Warriors sobre o New York Knicks.

basquete nba

