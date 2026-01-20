Jimmy Butler sofre lesão grave e vai desfalcar Warriors no restante da temporada

Jimmy Butler, jogador fundamental do Golden State Warriors, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, o que encerra sua temporada na NBA, informou a ESPN nesta terça-feira (20). Butler, de 36 anos, se machucou na segunda-feira durante o terceiro quarto da partida da temporada regular contra seu ex-time, o Miami Heat, a quem os Warriors venceram por 135 a 112.

Após deixar a quadra, ele passou por uma ressonância magnética que confirmou a ruptura do ligamento no joelho direito, encerrando sua temporada com a franquia californiana, segundo a ESPN.