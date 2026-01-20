Irã alerta Trump para que ele não tomar nenhuma ação contra o líder supremo do país

O Irã alertou nesta terça-feira Donald Trump para não tomar nenhuma ação contra o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, dias após o presidente dos EUA pedir o fim do reinado de quase 40 anos de Khamenei.

"Trump sabe que se qualquer mão de agressão for estendida em direção ao nosso líder, não apenas cortaremos essa mão, mas também colocaremos fogo no mundo deles", disse o general Abolfazl Shekarchi, porta-voz das forças armadas do Irã.