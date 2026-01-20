Governo da Síria anuncia nova trégua de 4 dias com as forças curdas

O governo sírio estabeleceu nesta terça-feira (20) um novo cessar-fogo com as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pela minoria curda e apoiadas durante anos pelos Estados Unidos por seu papel na luta contra os jihadistas do Estado Islâmico. O anúncio acontece depois que o Exército enviou reforços ao bastião curdo na província de Hasakah, no nordeste do país.

O presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, busca impor sua autoridade em todo o território após a destituição do ex-presidente Bashar al Assad no fim de 2024.

Nesse contexto, Al Sharaa e o líder das FDS, Mazloum Abdi, anunciaram um acordo no domingo para integrar as instituições civis e militares curdas ao Estado sírio. Mas as negociações para concluir o pacto fracassaram, indicou à AFP um responsável curdo, Abdel Karim Omar. O acordo representa um duro golpe para esta minoria distribuída entre vários países, e que estabeleceu uma região autônoma no norte e nordeste da Síria durante a guerra civil (2011-2024).

A trégua desta terça abre agora o caminho para novas conversas entre Al Sharaa e as FDS. As forças curdas conquistaram partes do norte e do leste da Síria lutando contra o grupo Estado Islâmico, que foi derrotado na Síria em 2019 com o apoio de uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Washington apoiou durante anos as FDS, mas agora respalda as autoridades de Damasco.

- Sem apoio de Washington - Nesse contexto, o enviado americano para a Síria, Tom Barrack, declarou que as forças curdas já não tinham razão de existir. "A missão inicial das FDS como principal força contra o Estado Islâmico no terreno foi concluída em grande medida, já que Damasco está agora pronto para assumir o bastão em matéria de segurança, particularmente para controlar os centros de detenção do Estado Islâmico", escreveu ele na rede social X.

O presidente americano Donald Trump respaldou nesta terça seu homólogo sírio, um ex-jihadista, e disse que era um "cara forte" e "durão". Os dois dirigentes conversaram por telefone na segunda-feira sobre uma forma de garantir os direitos dos curdos. A Presidência síria anunciou nesta terça um "entendimento" sobre o destino das áreas de maioria curda da província de Hasakah, e concedeu aos curdos "quatro dias para realizar consultas com o objetivo de elaborar um plano detalhado" para a integração da região ao Estado. Se houver um acordo definitivo, as forças governamentais "não vão entrar nos centros urbanos de Hasakah e Qamishli [...] nem nos povoados curdos", detalhou.