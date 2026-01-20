Governo britânico ignora críticas e aprova projeto da megaembaixada chinesa em Londres

O governo britânico aprovou, nesta terça-feira (20), após vários adiamentos, a construção de uma enorme embaixada chinesa em Londres, um projeto controverso devido a preocupações com espionagem e seu impacto nas relações bilaterais. A hesitação do governo trabalhista sobre essa questão ilustra a posição delicada do primeiro-ministro, Keir Starmer, que vem tentando reavivar as relações com a China desde que assumiu o poder, em julho de 2024.

Ao mesmo tempo, Starmer reconhece que a China representa uma "ameaça" à segurança do Reino Unido.

O ministro britânico da Habitação e das Comunidades Locais, Steve Reed, assinou o documento nesta terça-feira ratificando a autorização para o projeto, que estava em análise desde 2018. "A decisão agora é definitiva, a menos que seja contestada com sucesso nos tribunais", disse Reed em um comunicado. A aprovação ocorre em um momento em que Starmer tem uma visita oficial à China agendada para o final de janeiro, segundo a imprensa britânica, embora o gabinete do primeiro-ministro não tenha confirmado a viagem.