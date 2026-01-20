Flick confirma transferência de Ter Stegen para o Girona

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou nesta terça-feira (20) que o goleiro alemão Marc-André ter Stegen, que vinha sendo reserva desde a chegada de Joan García, se juntará ao Girona nas próximas horas para ter mais tempo de jogo e aumentar suas chances de integrar a seleção alemã na Copa do Mundo de 2026. "Esta manhã, Marc nos comunicou que iria para o Girona. Acho que ele é um goleiro fantástico, mas acredito que esta seja a decisão certa para o futuro do clube. Desejo tudo de bom a ele", disse o treinador alemão em coletiva de imprensa na véspera da partida da Liga dos Campeões contra o Slavia Praga, na capital tcheca.

"Talvez o vejamos na seleção alemã na Copa do Mundo. Estou torcendo por ele e acho que ele tem boas chances", disse Flick sobre o goleiro de 33 anos.