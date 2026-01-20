Finlândia pede calma e aproximação entre EUA e Europa para fortalecer segurança no Ártico

O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, defendeu uma diminuição das tensões diante do embate tarifário nas negociações sobre a Groenlândia entre Estados Unidos e Europa, à margem do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. "Precisamos baixar a temperatura", afirmou Stubb durante entrevista à Bloomberg em Davos, enquanto autoridades da Europa e dos EUA falam em retaliações mútuas. A Finlândia é um dos oito países que serão afetados pelas tarifas de Trump.

Ao adotar um tom mais cauteloso, Stubb também pediu por uma aproximação maior dos Estados Unidos com a Europa para a segurança do Ártico, onde está inserida a Groenlândia, e pediu uma maior segurança na região seja por parte dos americanos como dos europeus. "Temos que criar um processo que fortaleça nossa segurança no Ártico. Eu gostaria de ver uma cúpula da Otan em Ancara onde acordaríamos uma nova estrutura no Ártico. Isso que temos que fazer sendo aliados", disse.