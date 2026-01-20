Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA: senador democrata quer introduzir resolução para bloquear tarifas sobre aliados europeus

Autor Agência Estado
Agência Estado
Tipo Notícia

O senador democrata Peter Welch disse nesta terça-feira, 20, que trabalhará com colegas para introduzir uma resolução para impedir que o presidente dos EUA, Donald Trump, use tarifas sobre aliados europeus para alcançar seu objetivo de assumir a Groenlândia.

"Vou apresentar uma resolução para bloquear quaisquer tarifas que ele imponha às nações que apoiam a soberania da Groenlândia e se opõem à marcha insana de Trump para a guerra", disse Welch em vídeo publicado nas redes sociais.

O senador esteve na Dinamarca com uma delegação bipartidária no fim de semana.

Tags

EUA Trump

