EUA: senador democrata quer introduzir resolução para bloquear tarifas sobre aliados europeus

O senador democrata Peter Welch disse nesta terça-feira, 20, que trabalhará com colegas para introduzir uma resolução para impedir que o presidente dos EUA, Donald Trump, use tarifas sobre aliados europeus para alcançar seu objetivo de assumir a Groenlândia.

"Vou apresentar uma resolução para bloquear quaisquer tarifas que ele imponha às nações que apoiam a soberania da Groenlândia e se opõem à marcha insana de Trump para a guerra", disse Welch em vídeo publicado nas redes sociais.