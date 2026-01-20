Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA informa que capturou mais um petroleiro no Caribe

AFP
Tipo Notícia

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (20) que suas forças militares capturaram outro navio petroleiro no Mar do Caribe, o sétimo apreendido desde que o presidente Donald Trump anunciou um bloqueio para evitar que embarcações entrem ou saiam da Venezuela por petróleo.

O barco, identificado como Motor Vessel Sagitta, estava "operando em desafio à quarentena estabelecida pelo presidente Trump a navios sancionados" e foi capturado na manhã desta terça-feira "sem incidentes", informou o Comando Sul do Exército americano (Southcom) na rede social X.

"O único petróleo que sairá da Venezuela" será aquele que "estiver coordenado de maneira adequada e legal", acrescentou o Southcom na mensagem, publicada junto com um vídeo que mostra uma embarcação no mar.

Entre os sete navios capturados desde que Trump anunciou o bloqueio em dezembro há uma embarcação russa que foi apreendida no Atlântico Norte no início do ano, depois que as forças americanas a perseguiram desde o litoral da Venezuela.

Washington enviou uma flotilha naval ao Mar do Caribe, onde fez ataques contra botes supostamente utilizados para o tráfico de drogas e lançou uma poderosa operação militar para capturar o destituir à força o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em 3 de janeiro.

Trump insiste em que Washington controlará o petróleo da Venezuela após a derrubada de Maduro e se vangloria de que já confiscou e vendeu parte do petróleo.

As autoridades interinas da Venezuela rejeitam essa versão e alegam que continuam controlando a indústria petrolífera, ao mesmo tempo que a estatal PDVSA negocia com os Estados Unidos sobre a venda de petróleo.

