Emirados Árabes Unidos aceitam convite dos EUA para integrar o 'Conselho de Paz'

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aceitou o convite dos Estados Unidos para integrar o Conselho de Paz, órgão criado para supervisionar a reconstrução de Gaza após a guerra.

A Casa Branca convidou diversos líderes mundiais, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin, para participar do Conselho, presidido pelo presidente americano, Donald Trump.