Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cresce epidemia de sarampo nos EUA com aumento de casos na Carolina do Sul

Cresce epidemia de sarampo nos EUA com aumento de casos na Carolina do Sul

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A epidemia de sarampo continua se propagando nos Estados Unidos com um surto na Carolina do Sul (sudeste) que já ultrapassa os 600 casos, reportaram as autoridades nesta terça-feira (20).

Em meio a uma desconfiança pública com as vacinas, o sarampo está reaparecendo em vários países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que atravessam o seu pior surto da doença em mais de 30 anos.

O país registrou mais de 2.200 casos de sarampo e três mortes em 2025. E as infecções continuam aumentando em 2026.

Na Carolina do Sul, foram registrados 88 casos novos desde a sexta-feira, segundo informações do departamento de saúde local, o que elevou o número de infecções para 646 desde que o surto foi detectado no segundo semestre do ano passado.

A maioria dos infectados não foi vacinada, segundo o departamento de saúde. Os casos foram detectados em escolas do ensino fundamental, médio e técnico, bem como em duas universidades.

O secretário de Saúde do governo Trump, o cético em relação às vacinas Robert F. Kennedy Jr., é acusado de contribuir para a crise de saúde ao alimentar o temor sobre os imunizantes.

O sarampo provoca febre, problemas respiratórios e erupções cutâneas. Em alguns casos, pode causar pneumonia e encefalite, e pode ser letal.

cha/acb/jgc/mvl/dga/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar