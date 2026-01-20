Austrália reforça controle de armas após massacre na praia de Bondi

A Austrália aprovou leis mais rigorosas sobre armas e crimes de ódio nesta terça-feira (20) após o massacre na praia de Bondi, onde dois homens armados mataram 15 pessoas durante uma celebração judaica em dezembro. Membros de ambas as câmaras do Parlamento aprovaram a legislação em resposta ao ataque antissemita de 14 de dezembro na praia de Bondi, em Sydney.

Sajid Akram e seu filho Naveed são acusados de abrir fogo contra pessoas reunidas para celebrar o feriado judaico do Hanukkah.

O ataque desencadeou um debate nacional sobre antissemitismo, a falta de proteção aos judeus australianos e promessas de fortalecer a legislação. "Os terroristas têm ódio em seus corações, mas também têm armas de grosso calibre em suas mãos", disse o primeiro-ministro, Anthony Albanese, na câmara baixa do Parlamento. "Estamos agindo contra o antissemitismo e o ódio, e devemos tirar as armas perigosas de nossas ruas", acrescentou.

As reformas legislativas sobre discurso de ódio e sobre armas foram votadas separadamente. A lei sobre discurso de ódio endurece as penas para aqueles que buscam incitar o ódio, radicalizar outros ou incitar a violência. Também facilita a rejeição ou o cancelamento de vistos para pessoas suspeitas de terrorismo ou que promovam o ódio com base em raça, cor ou origem. Em relação às armas, a Austrália reforçará as vendas, endurecerá a importação e ampliará as verificações de antecedentes, com a colaboração dos serviços de inteligência.