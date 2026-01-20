Atual campeã, Madison Keys vence e avança à 2ª rodada do Aberto da Austrália
A tenista americana Madison Keys teve um início instável na defesa do seu título do Aberto da Austrália em Melbourne, nesta terça-feira (20), mas superou a ucraniana Oleksandra Oliynykova por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (8/6) e 6-1, avançando assim para a segunda rodada.
Keys, a nona cabeça de chave, parecia muito nervosa na Rod Laver Arena e perdeu os quatro primeiros games de sua partida de estreia, mas conseguiu se recompor para garantir uma vitória suada em uma hora e 40 minutos.
A americana, que há doze meses surpreendeu Aryna Sabalenka em uma partida épica de três sets para conquistar seu primeiro título de Grand Slam aos 29 anos, não conseguiu manter o mesmo nível de desempenho no restante de 2025, ano em que não conquistou nenhum outro título.
Ela começou 2026 com eliminações nas quartas de final em Brisbane e Adelaide, e admitiu antes de sua estreia em Melbourne que estava nervosa por ser a atual campeã.
"Tenho pensado neste momento praticamente durante um ano", disse Keys sobre o retorno à quadra principal.
"Estou muito feliz por estar de volta a Melbourne. Obviamente, fiquei muito nervosa no início", disse Keys, que está competindo em seu 50º torneio de Grand Slam.
