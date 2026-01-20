Ataque russo em Kiev deixa 5.600 prédios sem aquecimento em meio a inverno rigoroso

A Rússia bombardeou a Ucrânia com mais de 300 drones e mísseis balísticos e de cruzeiro em seu mais recente ataque noturno à rede elétrica ucraniana, disse o presidente Volodimir Zelenski nesta terça-feira, 20, enquanto Moscou não dá nenhum sinal público de que esteja disposta a encerrar a guerra com seu vizinho tão cedo.

O ataque deixou mais de 5.600 prédios de apartamentos sem aquecimento na capital, disse o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. Quase 80% dos prédios afetados haviam tido o fornecimento de aquecimento restabelecido recentemente, após um grande bombardeio russo em 9 de janeiro que deixou milhares de pessoas sem energia por vários dias, afirmou ele.