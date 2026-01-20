Ajax vence fora de casa (2-1) e elimina Villarreal da Champions

O Ajax eliminou o Villarreal da Liga dos Campeões ao derrotá-lo fora de casa por 2 a 1 nesta terça-feira (20), pela sétima e penúltima rodada da principal competição de clubes da Europa.

O 'Submarino Amarelo' se despediu de forma melancólica diante de sua torcida no Estádio de la Cerámica, sem uma única vitória no torneio, em uma temporada europeia catastrófica, em que ocupa a penúltima posição na fase de liga da Champions que conta com 36 equipes, com apenas um ponto em 21 possíveis.