AIEA alerta que Chernobyl perdeu toda a sua energia externa, após ataques da Rússia

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) alertou que a usina nuclear de Chernobyl perdeu toda a sua energia externa, enquanto linhas de energia para outras usinas também sofreram danos, em comunicado divulgado no X. Os impactos são resultado de uma nova onda de ataques de drones da Rússia contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Em nota, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, apontou que diversas subestações ucranianas "vitais" para a segurança nuclear foram afetadas pela atividade militar ampla na manhã desta terça-feira, horário local. "Estamos acompanhando os desdobramentos para avaliar o impacto sobre a segurança", acrescentou Grossi.

Nesta terça-feira, 20, a Rússia bombardeou a Ucrânia com mais de 300 drones e mísseis balísticos e de cruzeiro, mirando a rede elétrica do país e deixando mais de 5.600 prédios de apartamentos sem aquecimento na capital durante um dos invernos mais frios na região em anos.

O ataque russo aconteceu poucos dias depois de ambos os países concordarem em um cessar-fogo local para permitir reparos pela AIEA na linha de energia da usina nuclear de Zaporizhzhya. A agência reguladora da ONU também pretendia enviar uma nova missão técnica para avaliar dez subestações elétricas críticas à segurança nuclear da Ucrânia. Enquanto isso, autoridades ucranianas tentam manter o impulso das conversas de paz lideradas pelos Estados Unidos. Uma equipe negociadora chegou a Washington no sábado, sob o objetivo de transmitir como os ataques russos tem sido implacáveis e minam a diplomacia, segundo o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta terça-feira que o enviado presidencial russo Kirill Dmitriev planeja se reunir com alguns representantes americanos em Davos. Peskov se recusou a nomear os funcionários com quem Dmitriev se reuniria, mas relatórios da mídia disseram que incluiriam o enviado americano Steve Witkoff e o genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner.