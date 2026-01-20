Acidente ferroviário na Espanha é um dos piores da Europa moderna

Com 39 mortos, colisão entre trens na Espanha entra para a lista das mais letais da história recente do continente europeu. Em 2013, o país viveu a pior tragédia do século.A colisão entre dois trens de alta velocidade no sul da Espanha, que causou a morte de pelo menos 40 pessoas neste domingo (19/01), já entra na lista dos piores acidentes ferroviários registrados na Europa neste século. Mais de 170 pessoas ficaram feridas no acidente, e o ministro dos Transportes da Espanha, Oscar Puente, alertou na segunda-feira que o número de vítimas ainda pode aumentar. Segundo Puente, as causas do incidente serão investigadas. Ele argumenta que o trecho onde a batida ocorreu foi renovado em maio, e que o trem que descarrilou foi produzido há menos de quatro anos. Ele viajava em velocidade inferior ao limite permitido. Acidentes deste tipo marcaram a história moderna do transporte ferroviário de diversos países europeus. As causas incluem erros humanos e falhas técnicas. Espanha A Espanha possui um histórico de grandes acidentes em linhas de trem. Em julho de 2013, por exemplo, o país viveu sua pior tragédia ferroviária deste século. Um trem saiu dos trilhos perto de Santiago de Compostela, no noroeste do país, matando 80 passageiros e ferindo mais de 140. Uma investigação concluiu que o veículo viajava em velocidade duas vezes superior à permitida para o trecho, e que um lapso de atenção do maquinista ocasionou o incidente. O funcionário e um diretor de segurança foram condenados em 2024 a dois anos e meio de prisão por homicídio e negligência. Anteriormente, um acidente ainda maior deixou 86 mortos e mais de 150 feridos perto da cidade do sul de El Cuervo, na Espanha, em 1972. A investigação apontou que a colisão frontal entre dois trens na rota Cádis–Sevilha foi provocada pelo descumprimento de uma ordem de parada diante de um sinal vermelho na estação de El Cuervo. Grécia Em 2023, na Grécia, 57 pessoas morreram e 180 ficaram feridas após a colisão frontal de dois trens perto da cidade de Larissa, no norte do país, na madrugada de 28 de fevereiro. As vítimas eram, em sua maioria, jovens estudantes. Os dois trens haviam sido autorizados a circular na mesma linha. O julgamento de 36 pessoas, incluindo executivos ferroviários e o chefe da estação que estava de plantão na noite do acidente, terá início em 23 de março do próximo ano. Eles vão responder por homicídio culposo e negligência, dentre outras acusações, e podem pegar até 20 anos de prisão. Montenegro Em 23 de janeiro de 2006, um trem caiu em um desfiladeiro do rio Moraca, cerca de 15 quilômetros ao norte da capital de Montenegro, Podgorica, matando 47 passageiros e ferindo 234. Uma falha no sistema de freio teria levado ao descarrilamento. Ucrânia Na Ucrânia, 45 pessoas morreram em uma colisão entre um trem e um ônibus em Marhanets, no centro-leste do país, em 2010. As autoridades ucranianas acusaram o motorista do ônibus, morto no acidente, de ter entrado no cruzamento apesar do sinal vermelho e dos alertas dos passageiros. Turquia O pior desastre ferroviário da história recente da Turquia aconteceu em 2004, quando um trem de alta velocidade descarrilou na província de Sakarya, no noroeste do país, matando 41 pessoas morreram e ferindo outras 80. Itália A Itália também viveu um desastre recente, em 2016, com 23 mortos. Dois trens regionais que circulavam no sul do país se chocaram perto do município de Apúlia, no sul do país. Já em 2009, em Viareggio, uma explosão em um vagão-cisterna matou 43 pessoas, levando à responsabilização penal de gestores da ferrovia. Portugal Em 2025, um bondinho elétrico descarrilou em Lisboa e se chocou contra um edifício, matando 16 pessoas e ferindo 21. Um relatório preliminar concluiu que um cabo subterrâneo, que atuava como contrapeso entre os dois carros da composição, não era adequado para uso e se rompeu. Bélgica Dois trens urbanos nos arredores de Bruxelas colidiram durante a hora do rush matinal, quando um deles ignorou um sinal vermelho, em fevereiro de 2010. Ao todo, 19 pessoas morreram e 171 ficaram feridas no pior acidente ferroviário da Bélgica. Alemanha Uma das tragédias ferroviárias modernas mais mortais no continente aconteceu em 1998, quando 101 pessoas morreram e 120 ficaram feridas em Eschede, no norte da Alemanha. Na ocasião, a quebra de uma das rodas provocou o descarrilamento de vagões de um trem de alta velocidade que fazia a rota Munique-Hamburgo. Os carros colidiram contra o pilar de uma ponte enquanto circulavam a 200 quilômetros por hora. Já em 2016, uma colisão frontal após um erro de controle deixou 12 mortos no estado alemão da Baviera. gq/ra (AP, AFP, EFE, Reuters, ots)