UE: Kallas se reúne com Dinamarca e Groenlândia em meio a tensões provocadas por Trump

A chefe de política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, terá uma série de reuniões nesta segunda-feira com autoridades da Dinamarca e da Groenlândia, informou Anitta Hipper, porta-voz-chefe para política externa e de segurança do bloco, durante coletiva de imprensa em Bruxelas.

De acordo com Hipper, Kallas se reunirá com o vice-primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, com o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, e com a ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt. As reuniões ocorrem em meio ao aumento das tensões envolvendo a Groenlândia, após diversas declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o território autônomo da Dinamarca.