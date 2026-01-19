Trump volta a falar em fraude eleitoral em 2020 e exige identificação obrigatória de eleitores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a questionar a integridade do sistema eleitoral norte-americano nesta segunda-feira ao publicar na Truth Social que "eleições fraudadas são comuns nos EUA" e que o pleito presidencial de 2020, em que perdeu para Joe Biden, teria sido "o maior de todos" neste quesito. Na mesma publicação, Trump defendeu de forma direta a adoção de identificação obrigatória de eleitores. "Exigimos identificação do eleitor", escreveu, em letras maiúsculas.

A declaração retoma um tema recorrente no discurso do republicano. No início do ano, Trump já havia pressionado parlamentares de seu partido a avançar com uma legislação nacional sobre o tema, ao discursar para deputados republicanos em Washington. Na ocasião, ele disse que os congressistas deveriam "insistir nisso", reforçando que se trataria de uma condição essencial para a segurança das eleições.