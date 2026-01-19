Trump amplia convites a 'Conselho da Paz' para Gaza, que incluem Brasil, Rússia e Argentina
A lista de convidados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para integrar o chamado "Conselho de Paz" para Gaza continua crescendo, à medida que mais países informam terem sido convidados. O órgão anunciado por Trump, entretanto, ainda segue com poucas confirmações.
O mais recente convite foi o do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. De acordo com a agência de notícias Tass, o Ministério das Relações Exteriores do governo aliado de Vladimir Putin confirmou o pedido para integrar o conselho e que iria avaliá-lo. O Kremlin também foi convidado.
Outros países informaram que os Estados Unidos os convidaram a integrar o conselho proposto por Trump, um novo órgão formado por líderes mundiais destinado a supervisionar os próximos passos em Gaza. Até o momento, apenas dois deles - Hungria e Vietnã - informaram ter aceitado o convite.
Trump também convidou Israel para integrar o conselho como Estado-membro fundador, segundo reportagem da CNN nesta segunda-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou o convite, assim como o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, de acordo com declarações deles próprios ou de seus gabinetes.
Jordânia, Grécia, Chipre e Paquistão também afirmaram no domingo que receberam convites. Canadá, Turquia, Egito, Paraguai e Albânia já haviam dito anteriormente que foram convidados.