Trump amplia convites a 'Conselho da Paz' para Gaza, que incluem Brasil, Rússia e Argentina

A lista de convidados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para integrar o chamado "Conselho de Paz" para Gaza continua crescendo, à medida que mais países informam terem sido convidados. O órgão anunciado por Trump, entretanto, ainda segue com poucas confirmações.

O mais recente convite foi o do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. De acordo com a agência de notícias Tass, o Ministério das Relações Exteriores do governo aliado de Vladimir Putin confirmou o pedido para integrar o conselho e que iria avaliá-lo. O Kremlin também foi convidado.