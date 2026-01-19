Tropas do governo e FDS voltam a se enfrentar na Síria, apesar de cessar-fogo

Confrontos entre tropas do governo da Síria e as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, irromperam na noite desta segunda-feira (19), um dia depois de as duas partes terem acordado um cessar-fogo, informou uma ONG.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) relatou que há confrontos entre as forças governamentais e as FDS estacionadas na prisão de Al Aqtan, nos arredores de Raqqa, no norte do país, e acrescentou que as forças do governo também bombardearam uma posição militar das FDS ao norte da cidade.