Televisão francesa exibe primeiras imagens de roubo no Louvre

A televisão francesa exibiu pela primeira vez imagens do espetacular roubo ao Louvre em outubro, gravadas por câmeras de segurança, que mostram dois dos ladrões retirando joias das vitrines. Nas gravações, transmitidas na noite de domingo pela TF1 e pela France Télévisions, os criminosos são claramente identificáveis: um usa uma balaclava preta e um colete amarelo, e o outro está vestido de preto e usa um capacete de motocicleta.

Ambos entram na Galeria de Apolo, onde as joias estavam guardadas, por uma janela, à qual acessaram utilizando um elevador de carga.