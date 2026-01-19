Sem LeBron, NBA anuncia titulares para o All-Star Game

Com a notável ausência de LeBron James, a NBA anunciou nesta segunda-feira (19) os dez titulares para o All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, que será realizado no dia 15 de fevereiro em Los Angeles e contará com um novo formato, colocando os Estados Unidos contra um time do resto do mundo. Os fãs (50%), os jogadores (25%) e um painel da mídia (25%) votaram nos titulares: cinco jogadores da Conferência Oeste e cinco da Conferência Leste, independentemente da posição.

A votação trouxe uma grande surpresa: pela primeira vez em 21 anos o lendário LeBron James deixou de ser selecionado para o grupo principal de dez jogadores.

O quinteto da Conferência Oeste tem um toque internacional, com o fenômeno francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, sendo votado para o time titular pela primeira vez em sua segunda participação no All-Star Game. Wemby se juntará ao atual MVP, o canadense Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e ao três vezes MVP, o sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets. O esloveno Luka Doncic, do Dallas Mavericks, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, completam o quinteto titular da Conferência Oeste.

- Fim de uma era - Na Conferência Leste, os titulares são Cade Cunningham, do Detroit Pistons; Jaylen Brown, do Boston Celtics; Jalen Brunson, do New York Knicks; Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks; e Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers. A esses dez jogadores selecionados se juntarão, como de costume, outros 14 'reservas', escolhidos posteriormente pelos técnicos do All-Star Game para o tradicional evento de gala da prestigiada liga de basquete norte-americana.

Após não ter sido selecionado para o quinteto titular pela primeira vez desde 2005, o astro LeBron James certamente será escolhido para o grupo de reservas. Mas sua ausência na escalação inicial, aos 41 anos, sinaliza o fim de uma era em que ele se tornou um ícone da NBA e um jogador à altura de Michael Jordan. James perdeu os primeiros 14 jogos da temporada pelo Los Angeles Lakers devido a uma ciática. Desde o seu retorno, ele tem médias de 22,6 pontos, 5,9 rebotes e 6,9 assistências por jogo.

- Novo formato - Para esta edição, as designações de 'titulares' e 'reservas' serão puramente honoríficas, visto que o Jogo das Estrelas implementará um novo formato de competição que busca, mais uma vez, revitalizar um evento tradicionalmente sem brilho. Em consonância com a internacionalização da liga, a NBA decidiu colocar os Estados Unidos contra o resto do mundo, com um minitorneio envolvendo três equipes de pelo menos oito jogadores cada: duas compostas por jogadores americanos e uma formada por estrangeiros.