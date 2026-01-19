Rússia: Kremlin diz que analisa convite de Trump a Putin para 'Conselho da Paz' sobre Gaza

O governo da Rússia informou que o presidente do país, Vladimir Putin, recebeu um convite para integrar o chamado "Conselho da Paz", organizado pelo presidente americano, Donald Trump, voltado à situação em Gaza. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Moscou "está analisando todos os detalhes da proposta" e pretende manter contatos com Washington para "esclarecer todas as nuances". As declarações foram divulgadas pelo pool de imprensa do Kremlin organizado pela RIA Novosti.

Ainda de acordo com Peskov, o Kremlin adota cautela ao avaliar a iniciativa e não antecipou decisões. "Estamos examinando cuidadosamente o conteúdo da proposta e partimos do princípio de que será necessário diálogo adicional para compreender todos os aspectos envolvidos", afirmou, reiterando que se trata apenas de informações preliminares.