Rússia: Kremlin diz que analisa convite de Trump a Putin para 'Conselho da Paz' sobre Gaza
O governo da Rússia informou que o presidente do país, Vladimir Putin, recebeu um convite para integrar o chamado "Conselho da Paz", organizado pelo presidente americano, Donald Trump, voltado à situação em Gaza. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Moscou "está analisando todos os detalhes da proposta" e pretende manter contatos com Washington para "esclarecer todas as nuances". As declarações foram divulgadas pelo pool de imprensa do Kremlin organizado pela RIA Novosti.
Ainda de acordo com Peskov, o Kremlin adota cautela ao avaliar a iniciativa e não antecipou decisões. "Estamos examinando cuidadosamente o conteúdo da proposta e partimos do princípio de que será necessário diálogo adicional para compreender todos os aspectos envolvidos", afirmou, reiterando que se trata apenas de informações preliminares.
O porta-voz também comentou declarações recentes de Trump sobre a Groenlândia. Segundo Peskov, "talvez seja até possível abstrair da questão de saber se isso é bom ou ruim, se corresponde aos parâmetros do direito internacional ou não". Ele acrescentou que "existem especialistas internacionais que consideram que, ao resolver a questão da incorporação da Groenlândia, Trump certamente entrará para a história - e não apenas para a história dos Estados Unidos, mas para a história mundial". Para o porta-voz, "é difícil não concordar com esses especialistas", ainda que sem emitir juízo de valor.
As falas ocorrem após o Kremlin ter reafirmado que reconhece a Groenlândia como parte do Reino da Dinamarca e criticado o que chamou de "militarização acelerada" do Ártico. Segundo Peskov, a situação em torno da ilha é "incomum" e até "extraordinária, do ponto de vista do direito internacional", em referência à presença recente de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na região.