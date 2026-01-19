Príncipe Harry recorre à Justiça britânica em novo julgamento contra tabloide

O príncipe Harry chegou nesta segunda-feira (19) pela manhã ao Tribunal Superior de Londres, onde deverá depor na quinta-feira, no julgamento de sua última ação judicial pendente contra jornais, agora contra o Daily Mail, que ele acusa de obter informações sobre sua vida de forma ilegal. Harry e outras seis pessoas, entre elas o cantor Elton John, moveram uma ação contra a Associated Newspapers Ltd (ANL), editora dos tabloides Daily Mail e The Mail on Sunday, por supostas violações de privacidade.

O príncipe, de 41 anos, filho mais novo do rei Charles III, que vive na Califórnia com a esposa Meghan e os dois filhos, chegou ao tribunal com um terno escuro e sorridente, pouco depois das 10h00 no horário local (7h00 no horário de Brasília).

Harry participará dos três primeiros dias deste julgamento, iniciado nesta segunda-feira, e só deverá depor na quinta-feira, em um processo que pode durar nove semanas. A atriz Elizabeth Hurley deve depor na semana seguinte, e o cantor Elton John apenas no início de fevereiro. - Último julgamento de Harry -

Segundo pessoas de seu entorno, trata-se do último processo movido pelo príncipe contra editores de tabloides e suas práticas ilícitas. Harry raramente vai ao Reino Unido desde que deixou suas funções reais em 2020 e se mudou para os Estados Unidos com a esposa Meghan, onde vivem com os dois filhos. No processo contra a ANL, Harry e os outros seis autores acusam os jornais do grupo de atos ilegais como interceptação de ligações telefônicas e uso de identidades falsas para obter informações médicas.

O grupo nega as acusações, que no passado classificou como "absurdas". Os advogados dos autores afirmaram que os supostos atos ilegais ocorreram entre 1993 e 2011, embora alguns possam ter se estendido até 2018. Harry, que responsabiliza os paparazzi pela morte de sua mãe, Diana, em 1997, em Paris, não esconde sua animosidade em relação à poderosa imprensa sensacionalista britânica.

As práticas ilícitas dos tabloides "tiveram tanto impacto em sua vida que ele quer ir até o fim. Ele está realmente comprometido com essa causa", afirmou à AFP Mark Stephens, advogado especializado em mídia. Harry iniciou várias batalhas judiciais contra tabloides britânicos por acusações de invasão de privacidade, incluindo interceptações de telefones. Em 2023, ele se tornou o primeiro membro da realeza britânica a depor em um tribunal em mais de um século, ao testemunhar em uma ação contra o Mirror Group Newspapers (MGN).