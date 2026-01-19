Primeira-ministra do Japão antecipa eleições para 8 de fevereiro

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciou nesta segunda-feira(19) que dissolverá a Câmara Baixa do Parlamento na sexta-feira e antecipará as eleições para 8 de fevereiro, visando fortalecer seu mandato e avançar com seus ambiciosos planos de gastos públicos. A líder conservadora, primeira mulher à frente do arquipélago, conta com pesquisas favoráveis para aumentar o número de cadeiras ocupadas por seu partido, o Partido Liberal Democrata (PLD, nacionalista de direita), que governa com uma coalizão de maioria estreita.

