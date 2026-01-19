Presidente da Bulgária anuncia que apresentará renúncia formal nesta terça-feira (20)

O presidente da Bulgária, Rumen Radev, anunciou que apresentará formalmente sua renúncia ao Tribunal Constitucional na terça-feira, 20, em pronunciamento televisionado nesta segunda-feira, 19. A decisão de Radev ocorre em meio à expectativa pública de que ele forme um novo partido político. De acordo com a Constituição do país, a atual vice-presidente, Iliana Yotova, precisa ser empossada pelo Parlamento para assumir o cargo até o final do mandato do governo. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.