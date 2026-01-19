População da China cai de novo com taxas de nascimento no menor nível desde revolução comunista
Após o fim da política de filho único na China, as autoridades do país estão promovendo uma variedade de ideias e políticas para tentar encorajar mais nascimentos. No entanto, apesar das políticas de subsídios em dinheiro até a taxação de preservativos, os esforços ainda não deram resultados significativos, com dados mostrando queda da população chinesa em 2025.
Números populacionais chineses divulgados nesta segunda-feira (19) apontaram que a população da potência chinesa, de 1,4 bilhão, continuou a diminuir, marcando o quarto ano consecutivo de queda, segundo novas estatísticas do governo. A população total em 2025 era de 1,404 bilhão, o que representa 3 milhões a menos que no ano anterior, colocando a China como a segunda nação mais populosa do mundo.
De outra forma, a taxa de natalidade em 2025 - 5,63 por 1.000 pessoas - é a mais baixa registrada desde 1949, ano em que os comunistas de Mao Zedong derrubaram os nacionalistas e começaram a governar a China. Não há dados disponíveis de antes disso, sob o governo nacionalista anterior.
A China foi por muito tempo a nação mais populosa do mundo até 2023, quando foi superada pela vizinha regional e, por vezes, rival Índia. As estatísticas publicadas ilustram as pressões demográficas marcantes enfrentadas pelo país enquanto tenta se desviar de um problema que está se esforçando para superar: o status de uma nação com uma economia em crescimento, mas em transição, que, como se costuma dizer, está "envelhecendo antes de enriquecer". Fonte: Associated Press*.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente