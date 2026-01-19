População da China cai de novo com taxas de nascimento no menor nível desde revolução comunista

Após o fim da política de filho único na China, as autoridades do país estão promovendo uma variedade de ideias e políticas para tentar encorajar mais nascimentos. No entanto, apesar das políticas de subsídios em dinheiro até a taxação de preservativos, os esforços ainda não deram resultados significativos, com dados mostrando queda da população chinesa em 2025.

Números populacionais chineses divulgados nesta segunda-feira (19) apontaram que a população da potência chinesa, de 1,4 bilhão, continuou a diminuir, marcando o quarto ano consecutivo de queda, segundo novas estatísticas do governo. A população total em 2025 era de 1,404 bilhão, o que representa 3 milhões a menos que no ano anterior, colocando a China como a segunda nação mais populosa do mundo.